سعيد الناصري في “ستكوم” رمضاني مع سهام أسيف

جدة - عبدالحي حسين - يطل الكوميدي، سعيد الناصيري، من جديد، على جمهوره من خلال ستكوم كوميدي، يرتقب بثه شهر رمضان المقبل على قناة “شدى تيفي”.

وشرع الناصيري، وطاقم العمل، منذ أيام، في تصوير مشاهد الستكوم، وذلك بعد تعافيه من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، التي ولج على إثرها مصحة خاصة.

ويشهد الستكوم، الذي يحمل عنوان “زوجتك نفسي”، عودة ظهور الممثلة سهام آسيف رفقة سعيد الناصيري، بعد سنوات طويلة من اشتغالهما معا في سلسلة “العوني” الشهيرة.

وتخلى الناصري خلال السنة الجارية عن وظيفة الإخراج، ومنح هذه المهمة للممثل، والمخرج طارق البخاري.

وتشهد السلسلة المرتقبة مشاركة الكوميدي محمد عزام، الملقب بـ”بهلول”، الذي دائما ما يرافق سعيد الناصيري في مختلف أنشطته الفنية.

ومنحت قناة “شدى تيفي” الفرصة للناصري، قبل عامين، لإنهاء غيابه عن شاشة التلفاز، الذي ظل يشتكي منه في مواجهة القنوات العمومية، إذ عاد، آنذاك، عبر سلسلة “البوي”، ليواصل حضوره الرمضاني هذه السنة كذلك.