البنزرتي والسلامي يكشفان التشكيلة الرسمية لمباراة الديربي

جدة - عبدالحي حسين - كشف كل من مدرب الوداد الرياضي فوزي البنزرتي، ومدرب الرجاء الرياضي جمال السلامي، التشكيلة الرسمية لمباراة الديربي، التي ستجرى بداية من الساعة الخامسة مساء، بمركب محمد السادس بالدار البيضاء، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية لـ”الرجاء”:

الزنيتي _ الورفلي _ الهدهودي _ بوطيب_ جبيرة _ الوردي _ بولهرود _ الحافيظي _ السعداوي _ راحيمي _ مالانغو

وفيما يلي تشكيلة الوداد الرسمية:

التكناوتي _ العملود _ داري _ أبو الفتح _ عطية الله _ المودن _ جبران _ الكرتي _ أوناجم _ الكعبي _ اللافي