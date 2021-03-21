اخبار العالم

البنزرتي والسلامي يكشفان التشكيلة الرسمية لمباراة الديربي

0 نشر
عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كشف كل من مدرب الوداد الرياضي فوزي البنزرتي، ومدرب الرجاء الرياضي جمال السلامي، التشكيلة الرسمية لمباراة الديربي، التي ستجرى بداية من الساعة الخامسة مساء، بمركب محمد السادس بالدار البيضاء، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية لـ”الرجاء”:

الزنيتي _ الورفلي _ الهدهودي _ بوطيب_ جبيرة _ الوردي _ بولهرود _ الحافيظي _ السعداوي _ راحيمي _ مالانغو

وفيما يلي تشكيلة الوداد الرسمية:

التكناوتي _ العملود _ داري _ أبو الفتح _ عطية الله _ المودن _ جبران _ الكرتي _ أوناجم _ الكعبي _ اللافي

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا