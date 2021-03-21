رضوان الياسيني يشجع على الزواج في جديده الفني.. ويصرح: نحاول تسخير المديح والسماع في مواجهة التفاهة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أصدر المنشد رضوان الياسيني، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان “بنت الناس”، يشجع من خلالها الشباب على الإقبال على الزواج.

وتحدث رضوان الياسيني لـ”اليوم 24″ عن عمله الجديد، وأكد أن رسالته هي تشجيع الشباب على الزواج، والاقتداء بالأجداد في إقبالهم على الزواج في سن مبكر، وتجنب اللجوء للأعذار المرتبطة بالحالة المادية.

وأشار الياسيني إلى أنه يحاول بكل جهده، إيصال فن المديح والسماع للجمهور، في ظل سيطرة أعمال، وصفها بـ”التافهة” على الساحة الغنائية.

وأكد الفنان المنحدر من مدينة طنجة أن الجائحة خلفت أثرا كبيرا على كل الفنانين، مطالبا المسؤولين بإيجاد حل وسط لإعادة الروح إلى العروض الحية، والحفلات، وعدم المس بما يفرضه الوضع الوبائي من إجراءات وقائية، واحترازية.