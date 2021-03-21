بعد تسبب حلا الترك في الحكم بالسجن ضد والدتها.. المغربية مريم حسين تتدخل لإنقاذها

جدة - عبدالحي حسين - دخلت الفنانة المغربية، مريم حسين، على خط الأزمة، التي جعلت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، مهددة بالحبس لمدة سنة، معلنة عزمها التكفل بالمصاريف، التي ستجنبها تنفيذ قرار المحكمة ضدها.

وظهرت مريم حسين رفقة والدتها، في مقطع فيديو، حيث وجهت اللوم إلى حلا الترك على تسببها في صدور قرار قضائي ضد أمها، منى السابر، يقضي بحبسها سنة كاملة، بعدما اتهمتها باختلاس مبلغ مالي من حسابها البنكي، من دون علمها.

وقالت مريم حسين، المقيمة في الإمارات: “أنا أتكفل أو والدتي تتكفل بكل شيء، سواء كان المبلغ 200 ألف أو 300 ألف، أو أي شيء، أمي تتكفل بالمصاريف لكي لا تدخل منى السابر السجن”.

واستغربت مريم حسين من تصرف حلا تجاه والدتها، بينما يحتفل الجميع بعيد الأم، واقتراب شهر رمضان الكريم.

وادعت السابر، سابقا، أن حلا الترك قدمت في إفادتها أمام المحكمة أقوالا كاذبة، مصرحة بأنها لم تكن تعلم بأن والدتها أخذت مبلغا ماليا من حسابها، إلا أن هذه الأخيرة أكدت العكس، وأن ابنتا كانت على إطلاع تام بالموضوع.

وعزت السابر ما تقوم به ابنتها حلا إلى تأثير أشخاص حولها فيها، في إشارة إلى جدتها، وعمتها، بما أنها تقيم معهما، في الوقت الحالي.

وكانت القضية قد بدأت بعد أن اتهمت حلا والدتها بسرقة مبلغ 200 ألف ريال، أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي أثناء فترة إقامتها معها قبل أن تنتقل إلى العيش مع جدتها من والدها.

وخلف قرار المحكمة في حق منى السابر تعاطفا كبيرا معها، إذ عبر كثيرون عن امتعاضهم من تصرف حلا تجاه والدتها.