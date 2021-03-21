شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : 46 % انخفاضاً بالنشاط البدني للطلبة بسبب «التعلم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالإمارات انخفاض معدلات النشاط البدني لطلبة المدارس بنسبة 46% اثر تطبيق التعلم عن بعد، وانخفاض نسب طلب الأطعمة من المطاعم لدى 9ر51%من أولياء الأمور. واستهدفت الدراسة التي تم اعلان نتائجها اليوم الأحد معرفة أثر التعليم عن بعد والتباعد الاجتماعي على السلوكيات الصحية لطلبة المدارس بالدولة، من خلال استبيان تم إرساله لأولياء أمور الطلبة لاستطلاع أثر جائحة "كورونا"، وتأثير التعلم عن بعد على النشاط البدني والعادات الغذائية وساعات النوم وعدد ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية على طلبة المدارس. وتبين من الدراسة أن قلة النشاط البدني مع زيادة ساعات استخدام الأجهزة اللوحية اسهم في زيادة نسبة السمنة بين طلبة المدارس، وكان للجائحة تأثيراً سلبياً أيضاً على أصحاب الهمم(ذوي الاحتياجات الخاصة) الذين يحتاجون لجلسات العلاج الطبيعي.