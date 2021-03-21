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دراسة : 46 % انخفاضاً بالنشاط البدني للطلبة بسبب «التعلم عن بعد»

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الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالإمارات انخفاض معدلات النشاط البدني لطلبة المدارس بنسبة 46% اثر تطبيق التعلم عن بعد، وانخفاض نسب طلب الأطعمة من المطاعم لدى 9ر51%من أولياء الأمور. واستهدفت الدراسة التي تم اعلان نتائجها اليوم الأحد معرفة أثر التعليم عن بعد والتباعد الاجتماعي على السلوكيات الصحية لطلبة المدارس بالدولة، من خلال استبيان تم إرساله لأولياء أمور الطلبة لاستطلاع أثر جائحة ""، وتأثير التعلم عن بعد على النشاط البدني والعادات الغذائية وساعات النوم وعدد ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية على طلبة المدارس. وتبين من الدراسة أن قلة النشاط البدني مع زيادة ساعات استخدام الأجهزة اللوحية اسهم في زيادة نسبة السمنة بين طلبة المدارس، وكان للجائحة تأثيراً سلبياً أيضاً على أصحاب الهمم(ذوي الاحتياجات الخاصة) الذين يحتاجون لجلسات العلاج الطبيعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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