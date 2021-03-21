الصحة العالمية لا تستبعد إمكانية تطعيم البشر بجرعة ثالثة من اللقاحات

■ الصحة السعودية تعلن توزيع 3ملايين جرعة لقاح

■ الإمارات تدعو جميع المؤهلين للحصول على اللقاح

■ مصر تستهدف تطعيم 250 ألفا فـي أسبوع

■ عودة الإغلاق الجزئي فـي الضفة الغربية

■ البرازيل تغلق شواطئ ريو دي جانيرو

■ بريطانيا تعلن تطعيم نصف السكان البالغين

■ التشيك تفتح فنادقها للمشردين المصابين بكورونا

■ اليابان تدرس فرض فحوص على جميع القادمين

بكين ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

يبحث العلماء إمكانية تطعيم البشر بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد، من أجل مقاومة التحورات التي تطرأ على الفيروس مع مرور الوقت. وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن استبعاد الحصول على جرعة ثالثة من اللقاحات لمكافحة الفيروس المتحور. وأوضحت رئيسة قسم المناعة في المنظمة، أنه يجب التنسيق بين مؤسسات اختبار ومراقبة اللقاحات في العالم لمتابعة تطورات الفيروس وسبل مكافحته. ونوهت الشبكة إلى أنه يجب أن يأخذ الشخص جرعتين من لقاح “فايزر ـ بيونتيك” و”أسترازينيكا”، بينهما فاصل زمني عدة أسابيع، لكن في حالة التحور لا تزال هناك إمكانية لأخذ جرعة ثالثة، إذا تم التثبت من فعاليتها. وقالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن الباحثين في الصين يقومون بتتبع تأثير الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا التي تنتجها الصين، للتعرف على مدى فعاليتها في مقاومة الفيروس التاجي والسلالات المتحورة منه. من جهة ثانية كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، عن إعطاء 410.7 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض “كوفيد19” الذي يسببه فيروس كورونا، على مستوى العالم حتى الآن. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 123 مليونا، و164 ألفا و126 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه تم تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن. في الإمارات حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المؤهلين على المبادرة بحجز مواعيد للتطعيم بدءا من الأحد، وذلك بعد أن انتهت الفترة المخصصة لإعطاء الأولوية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، والتي امتدت لستة أسابيع. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة، فإنه يمكن للمؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً الحصول على التطعيم مجاناً.

الى ذلك، وجهت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح كورونا بالمحافظات المصرية التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المصريين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه من المستهدف تطعيم 250 ألف من الأطقم الطبية والمصريين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري. في سوريا طلب وزير الصحة حسن محمد الغباش من بعض مشافي دمشق إيقاف العمليات الباردة وتشغيلها بالطاقة والإمكانيات القصوى لمصلحة مرضى كورونا وذلك مع تطور أوضاع الإصابات. في فلسطين قررت الحكومة إعادة تطبيق الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية مع إستمرار تعطيل المدارس بإستثناء طلبة الثانوية العامة وذلك حتى الثالث من أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 73 حالة وفاة و 7260 إصابة جديدة بفيروس كورونا. من جهتها أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن شواطئ ريو دي جانيرو ذات الشهرة العالمية تم إغلاقها أمام زائرى ومرتادى الشواطىء بسبب الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل. من جهته قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا. بدورها تدرس ألمانيا إخضاع جميع العائدين من الخارج لحجر صحي واختبارات كوفيد19 بعد أن قفز معدل إصابة الألمان بفيروس كورونا فوق المستوى الذي ترى عنده السلطات إن المستشفيات باتت تعمل فوق طاقتها. من جهتها بادرت فنادق في جمهورية التشيك إلى فتح أبوابها لإيواء المشردين المصابين بالفيروس الذين يحتاجون للحجر أو تلقي العلاج.

آسيويا، نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي.جي.تي.إن) عن اللجنة الوطنية للصحة قولها إن الصين أجرت 70 مليون تطعيم بلقاحات الوقاية من كوفيد19. في اليابان قال وزير الصحة نوريهيسا تامورا إن بلاده تدرس مطالبة جميع المسافرين الوافدين بإجراء فحوص لكشف الإصابة بأي من سلالات فيروس كورونا. الى ذلك، حظرت السلطات الفلبينية الدخول والخروج من العاصمة مانيلا والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.