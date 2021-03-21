التربية تحدد شرطين لإعادة دوام المدارس في الكورس الثاني

بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، شرطين لإعادة الدوام بالمدارس في الكورس الثاني، فيما أشارت إلى أن أغلب الطلاب غير متواصلين مع التعليم الإلكتروني.



وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "عشرات الآلاف من ابنائنا توجهوا الى المدارس لاداء امتحانات الكورس الاول، حيث إن الكثير منهم ملتزمون بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف، أن "هناك تنسيقا بين كوادرنا التربوية ووزارة الصحة، حيث إن الاطباء يزورون المدارس لتقديم النصائح لابنائنا الطلبة"، معربا عن امله بـ"تجاوز الامتحانات دون تسجيل اصابات".

وبشأن استئناف الدوام في المدارس، أكد القيسي أن "هذا الموضوع يتعلق بمدى الالتزام بالوقاية ومدى نسبة المصابين بالجائحة"، لافتا الى "أننا نأمل باعادة الحياة مرة اخرى وعودة الدوام في المدارس، لأن اغلب الطلاب غير متواصلين في التعليم الالكتروني وخاصة في الاطراف والمحافظات التي وضعها الاجتماعي والاقتصادي ضعيف".

وتابع "إذا كان هناك التزام بالوقاية وقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة، فإن وزارة التربية مستعدة لاعادة الدوام في المدارس بالكورس الثاني".