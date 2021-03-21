ضحايا كورونا.. الإصابات تتجاوز الـ 123 مليوناً في العالم

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 123 مليونا، وما يزيد على 437 ألف إصابة، تعافى منهم 99 مليونا ونحو 422 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم السبت 507 آلاف و346 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,152 حالة وفاة.