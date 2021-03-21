البرهان: نستكمل الهياكل الانتقالية وقواتنا باقية داخل الحدود السودانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، التأكيد على عزم القوات المسلحة وتصميمها على " وطن قوى وحر وعزيز".

وأضاف هذا البناء يكون "بالشراكة مع مختلف قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته فى الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم."

جاء ذلك لدى لقاء جمع البرهان وضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، الفريق اول ركن البرهان، حسب بيان لمجلس السيادة السوداني، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه.

وقال البرهان مخاطبا الضباط والجنود، "إننا نسعى لبناء وطن عزيز قوي وحر، تكون فيه المواطنة اساسا لنيل الحقوق والواجبات، ولا فرق فيه بين اي جهة من جهات البلاد، وطن خالي من التحيزات القبلية والنعرات الاثنية".

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية ستضطلع بدور اساسي وريادي فى هذا الصدد.

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى أن القوات المسلحة بمقتضى الوثيقة الدستورية تعمل بانسجام تام مع شركاء الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مهام المرحلة.

وبين أن التطورات الايجابية التى يشهدها مسار الانتقال السياسي بالبلاد فى بناء اللحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات المسلحة، وتحقيق مطلوبات السلام.

وجدد البرهان الدعوة إلى كل من القائد عبد العزيز الحلو والأستاذ عبد الواحد نور إلى الانضمام لمسيرة السلام والمشاركة فى بناء سودان المستقبل الذى يسع الجميع، مضيفا: " إننا نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الجهاز التنفيذي لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد."

كما دعا القوى السياسية السودانية للإسراع في إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة في المجلس التشريعي الإنتقالي وتشكيل المحكمة الدستورية للسير قدما فى تطبيق وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة فى الحرية والسلام والعدالة.

وأكد سعي القيادة لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمى السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا اطماع لها فى الحكم.

وحول الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام السودان، رحب الفريق أول البرهان بقوات حركات الكفاح المسلح ودعاها للانضمام للقوات المسلحة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة لاستيعابها.

وأشار إلى ان الدمج فى القوات المسلحة يخضع لأسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقا لنسبة السكان، فضلا عن المعايير العالمية للاستيعاب فى الجيوش، وأشار إلى أن نهاية الفترة الانتقالية ستشهد دمج كل القوات فى جيش موحد.

وفيما يتصل بالأوضاع على حدود السودان الشرقية، أكد البرهان أن القوات المسلحة انفتحت داخل الحدود السودانية، وأعادت تأمينها وانها لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية.

وزاد أن "عقيدة القوات المسلحة وتسليحها قائم بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء."