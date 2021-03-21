إسرائيل تسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سحب الأمن الإسرائيلي، الأحد، بطاقة كبار المسؤولين "vip" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وبدأت تحقيقا مع فريقه.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"الخليج 365"، إن الحادث، وقع صباح اليوم الأحد، لدى عودة المالكي من جولة أوروبية عبر الأردن.



وأضاف: "عناصر الأمن الإسرائيليين سحبوا البطاقة وألغوا التنسيق الممنوح للوزير أثناء عودته عبر جسر الملك حسين بين الأردن والضفة".

وتابع: "أخضعوا فريق الوزير للتحقيق وتم تأخيرهم على الجسر جراء التحقيق".

كان المالكي قام بجولة أوروبية، شملت اللقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي.

وأبلغ المالكي بنسودا استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون الكامل الذي ستطلقه المحكمة بالحالة في فلسطين.



وكانت إسرائيل أدانت قرار المحكمة وحذرت الفلسطينيين من التعامل معه.

وتسمح بطاقة "vip" التي تصدرها السلطات الإسرائيلية لكبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية بالتحرك دون تفتيش على الحواجز الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد أكد موقع "والا" الإسرائيلي إلغاء جهاز الأمن العام بطاقة "VIP" الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني.

وأضاف الموقع أن تلك الخطوة جاءت "نتيجة مساهمة المالكي في دفع عجلة التحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي."