علي خامنئي: إيران لن تلتزام بتعهداتها النووية إلا بعد أن ترفع واشنطن كل العقوبات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جدد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد موقف بلاده مؤكدا أن إيران لن تعود إلى الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي إلا بعد أن ترفع واشنطن جميع عقوباتها. فقد أشار خامنئي إلى أنه لا يثق أن الأمريكيين سيرفعون العقوبات "إذا أنجزنا تعهدتانا"، وقال "وعودهم ليس لها مصداقية عندنا".

أعاد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد التأكيد على أن بلاده لن تعود إلى الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي إلا بعد أن ترفع واشنطن كل العقوبات، لأن إيران لا تثق في تعهدات الولايات المتحدة برفع العقوبات.

وأوضح خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "وثقنا في أمريكا، في أوباما، وأنجزنا تعهداتها. لكنهم لم ينجزوا تعهداتهم. أقر الأمريكيون على الورق أن العقوبات سترفع لكنهم لم يرفعوا العقوبات". مضيفا "وعودهم ليس لها مصداقية عندنا".