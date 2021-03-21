شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1753 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24الأخيرة.



وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي بخصوص الوباء- أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة والقدس وحالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت الى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم 60 على أجهزة التنفس الاصطناعي.