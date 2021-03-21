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21 وفاة و2247 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1753 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي بخصوص الوباء- أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة والقدس وحالتي وفاة في قطاع غزة.

 

ولفتت الى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم 60 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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