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السيسي يحذر من أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد  من أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا.

 

وقال السيسي : "احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاى برة".

 

وأضاف خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات:" اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

 

 وتابع السيسي " من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر خاصة مع شهر رمضان..عاوزين الأمر ينتهى بسلام ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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