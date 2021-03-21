المملكة السعودية تسجل 367 حالة إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد 21 مارس 2021، تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385020 حالة.

