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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 367 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد 21 مارس 2021، تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385020 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 277 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374412 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6609 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3999 والحالات الحرجة 584 حالة