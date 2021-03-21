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المملكة السعودية تسجل 367 حالة إصابة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 367 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد 21 مارس 2021، تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385020 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 277 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374412 حالة.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6609 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3999 والحالات الحرجة 584 حالة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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