شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات الجزائرية: سيتم احتساب «الورقة الفارغة» في الاقتراع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر،محمد شرفي،عن أن القائمة ستُحتَسَب كصوت معبَّر عنه حتى لو لم يضع الناخب علامة على الأوراق، فيما اتهم المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري ومستشار الرئيس المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي،أمس الأول السبت فرنسا بالقضاء على المجتمع المتعلم في الجزائر خلال العقود الأولى للاستعمار، معتبراً أن مؤرخيها تجاهلوا الأمر عمداً.

وأكد شرفي، في تصريحات، الأحد، أن القائمة سيتم احتسابها حتى لو كانت ورقة الانتخابات خالية. وقال: «الأوراق الفارغة لا تحتسب كورقة ملغاة، بل تعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي». وأشار شرفي، إلى أنه سيتم قريباً تنظيم عملية انتخابية تمثيلية، لتعريف المواطنين بما يحتويه النظام الانتخابي الجديد.

يشار إلى أن خبراء رجحوا أن الأحزاب، التي لن تشارك في الانتخابات أو تدعو لمقاطعتها اتخذت الخطوة لعدم قدرتها على خوض غمار الانتخابات في ظل القانون الجديد، الذي يمنع ترشح ما يعرف بالمعمرين في البرلمان، وهم الذين استمروا في البرلمان لأكثر من عهدة، مؤكدين كذلك أن الظروف التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا، والتي قد تسهم نسبياً في العزوف الشعبي، إلا أن معظم الأحزاب الجديدة والحراك يرون فيها فرصة حقيقة للتغيير المنشود، حسب تعبيرهم.

من جهة أخرى، اتهم المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري ومستشار الرئيس المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي، السبت، فرنسا بالقضاء على المجتمع المتعلم في الجزائر خلال العقود الأولى للاستعمار، معتبراً أن مؤرخيها تجاهلوا الأمر عمداً.

وقال شيخي في ندوة حول «دور المجتمع المدني في المحافظة على الذاكرة التاريخية» أقيمت في بسكرة بشمال شرقي الجزائر إن «فرنسا قتلت كل من يقرأ ويكتب خلال الـ30 سنة الأولى من الاحتلال» حسب ما نقلت عنه صحيفة النهار المحلية.

وأضاف شيخي أن «الفرنسيين كتبوا ما يريدون، حيث قاموا بكتابة التاريخ بنظرة لائكية للظروف آنذاك».

وكان شيخي دعا خلال ملتقى نظّم الجمعة، الباحثين والمؤرخين إلى الابتعاد عن «المدرسة الفرنسية في البحث التاريخي، من خلال انتهاج تحليل حقيقي يفضي إلى كشف الحقائق»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

واعتبر شيخي أن الظروف الحالية «تتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على رصيد الذاكرة الوطنية التي تتحطم عليها كل المناورات».

والجمعة تعهّد الرئيس عبدالمجيد تبون بمواصلة الجهود من أجل «استجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية» و«تعويض ضحايا التجارب النووية» الفرنسية في ستينات القرن المنصرم. (وكالات)