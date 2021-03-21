شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس انجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل تشيلسي وصيف البطل نتائجه الجيدة، بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل، ببلوغه نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الجريح شفيليد يونايتد 2-صفر الأحد على ملعب «ستامفورد بريدج».

وببلوغه نصف نهائي مسابقة الكأس الذي تقام قرعته بين استراحة شوطي مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، حافظ بطل المسابقة ثماني مرات وآخرها عام 2018 على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الرابعة عشرة توالياً منذ وصول توخل لخلافة فرانك لامبارد.

ولحق النادي اللندني الذي خسر نهائي العام الماضي أمام جاره أرسنال، بمانشستر سيتي وساوثمبتون اللذين بلغا دور الأربعة السبت على حساب إيفرتون (2-صفر) وبورنموث (3-صفر) توالياً.

وتقام مباراتا نصف النهائي الشهر المقبل على ملعب ويمبلي الذي يستضيف أيضاً المباراة النهائية المقررة في 15مايو.

ويأتي بلوغ نصف نهائي الكأس للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، بعد التأهل أيضاً إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2014 بحسمه مواجهته مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد فوزه في منتصف الأسبوع على أرضه 2-صفر.

والأمر اللافت جداً أن تشيلسي لم يتلق سوى هدفين في المباريات الـ14 التي خاضها حتى الآن بقيادة المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جرمان الفرنسي.

وعانى تشيلسي لتخطي عقبة شفيليد متذيل ترتيب الدوري الممتاز القادم من هزيمة مذلة بخماسية نظيفة على يد ليستر سيتي، وذلك بعد 24 ساعة من التخلي عن مدربه المحبوب من الجماهير كريس وايلدر.

وافتتح رجال توخل التسجيل في الدقيقة 24 بهدية من لاعب وسط شيفيلد أوليفر نوروود الذي حول تسديدة بن تشيلويل عن طريق الخطأ في مرمى حارسه آرون رامسدايل.

وكان هذا الهدف الفاصل بين الفريقين لدى دخولهما استراحة الشوطين، ثم بقيت النتيجة على حالها بعد عودة اللاعبين إلى الملعب رغم بعض الفرص الواضحة لتشيلسي عبر الأمريكي كريستيان بوليزيتش ومايسون ماونت وكالوم هادسون-أودوي.

وكاد تشيلسي أن يدفع ثمن عجزه أمام المرمى من فرصتين متتاليتين لشيفيلد عبر رأسية الإيرلندي ديفيد ماكغولدريك الذي أطاح بالكرة رغم أنه كان في المكان المناسب للتسجيل (67)، ثم الإسكتلندي أوليفر ماكبورني الذي اصطدم بتألق الحارس الإسباني كيبا أريثابالاغا (69).

وواصل شفيليد ضغطه في الدقائق الأخيرة وحصل على فرصتين عبر ماكغولدريك لكنه عجز عن إرسال الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة لصالح المضيف اللندني الذي وجه الضربة القاضية لضيفه بإضافة الهدف الثاني عبر البديل المغربي حكيم زياش في الثواني الأخيرة، إثر تمريرة من تشيلويل داخل المنطقة (3+90).