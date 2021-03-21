شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية «مثيرة» للمهاجم راشفورد في مانشستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

ظهرت في مدينة مانشستر الإنجليزية الشمالية، الأحد، لوحة جدارية جديدة للمهاجم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، بينما يدفع الباب الأمامي لمقر إقامة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وأكتشف الجمهور الجدارية، وهي باللونين الأبيض والأسود، ولا يعرف من قام برسمها على ضفاف إحدى القنوات بالقرب من استاد أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد.

ولعب راشفورد مؤخراً دوراً في سياسة الحكومة البريطانية في ما يتصل بالمساعدات الغذائية للأطفال الفقراء خلال أزمة جائحة كوفيد-19، وحث الحكومة على تعزيز مساعداتها لهذه الفئة.

ويظهر في الجدارية راشفورد وحوله بعض الأطفال، كأنه دفع للتو باب مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.