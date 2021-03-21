شكرا لقرائتكم خبر عن كاساتكينا تحرز لقب بطولة سان بطرسبورغ للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت الروسية داريا كاساتكينا لقب بطولة سان بطرسبورغ للتنس، وذلك بعد انسحاب مواطنتها مارغاريتا غاسباريان من المباراة النهائية بسبب المرض.

وحسمت كاساتكينا المجموعة الأولى 6-3 بعدما كسرت إرسال مواطنتها مرتين، منهية إياه في 39 دقيقة، ثم تقدمت في المجموعة الثانية 2-1 قبل أن تعلن غاسباريان انسحابها.

ورفعت الروسية البالغة 23 عاماً والمصنفة 61 عالمياً رصيدها إلى لقبين في 2021، بعدما سبق لها أن توجت بطلة لدورة فيليب أيلاند، وأربعة ألقاب في مسيرتها الاحترافية من أصل سبع مباريات نهائية.

في المقابل، فشلت غاسباريان البالغة 26 عاماً والمصنفة 126 عالمياً في إحراز لقبها الاحترافي الأول منذ 2018 والثالث في مسيرتها من أصل ثلاث مباريات نهائية.