شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال مدرباً للإسماعيلي خلفاً للبوسني يوفيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

أعلن النادي الإسماعيلي لكرة القدم، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعبه السابق إيهاب جلال لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفاً للبوسني دراجان يوفيتش المستقيل من مهامه بسبب تردي النتائج.

وكان جلال المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، توصل لاتفاق مع إدارته السابقة لإعلان إقالته كي يتسنى له قيادة الإسماعيلي، وفقاً للوائح الاتحاد المصري التي تمنع المدرب المستقيل من منصبه من العمل في نادٍ آخر حتى نهاية الموسم.

وكان جلال سبق له اللعب ضمن صفوف الإسماعيلي خلال فترة التسعينات، وتسلم جلال مهامه فور توقيع العقد، حيث سيقود مران فريقه الجديد، الأحد، في المعسكر الذي يقيمه في فترة توقف الدوري، لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2022.

ويعد جلال المدرب السادس للإسماعيلي هذا الموسم، بعد البرازيلي هيرون فيريرا ريكاردو، ثم محمد وهبة، وأبو طالب العيسوي، وأحمد العجوز، وأخيراً البوسني يوفيتش.

ولم يذق الإسماعيلي طعم الفوز سوى مرة واحدة خلال 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، كان على أسوان بهدفين نظيفين.

وكانت آخر مباراة للإسماعيلي تحت قيادة يوفيتش انتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق طلائع الجيش 1-1، ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الأخير.