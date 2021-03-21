شكرا لقرائتكم خبر عن 1,7 مليون شخص يستفيدون من مبادرات الهلال الأحمر في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توسع الهيئة نطاق برامجها الرمضانية هذا العام للحد من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأكدت الهيئة أن مليون و771 ألفاً و 312 شخص يستفيدون من برامجها منهم مليون و200 ألف شخص داخل الدولة و 571 الفا و 312 شخصا في عشرات الدول حول العالم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقدته هيئة الهلال الاحمر الاماراتية للإعلان عن إطلاق فعاليات حملة شهر رمضان المقبل تحت شعار «كن التغيير» لتوفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها، وذلك بحضور رعاة الحملة، وهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات للاتصالات.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن برامج الهيئة الرمضانية هذا العام تأتي أكثر شمولية وأوسع انتشارا وأكبر حجما، وذلك بفضل توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن توجيهات سموّه في هذا الصدد جاءت مواكبة لحجم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، صحياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأضاف الفلاحي: «يوجه سموّه دائماً بتفعيل الخطط والآليات التي تعزز مشاركة الخيرين والمانحين في برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها وحملاتها الموسمية، واتاحة الفرصة لهم لدعم المبادرات التي تتبناها الهيئة على الساحة الإنسانية محلياً وخارجياً.

وقال الفلاحي:»يظهر ذلك جليا من حجم حملة رمضان التي تم إطلاق فعالياتها أمس مستهدفة دعم المتبرعين والخيرين لتعزيز برامجنا، وأشار إلى أن حملة رمضان تستهدف تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وزيادة مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود الهيئة الوطنية داخل الدولة، وتحقيق تطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من برامجها الرمضانية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، والتحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها.

واستعرض سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في المؤتمر الصحفي برامج الهيئة الرمضانية داخل الدولة، مشيرا إلى أنها تأتي متسقة مع الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تجنبا للتجمعات وتعزيزا لبرنامج التباعد الاجتماعي الذي تنفذه الدولة حالياً، حيث تم استبدال إقامة الخيام الرمضانية بتوزيع وجبات كسر الصيام عبر 112 موقعا على مستوى الدولة، إلى جانب توزيع الطرود الغذائية على المستفيدين وايصالها لهم في مناطق سكنهم، حيث يستفيد منها 600 ألف من الشرائح العمالية في تجمعاتهم السكنية، و81 ألفا و600 من الأسر المتعففة وكبار السن، و140 ألف من الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة كورونا، إلى جانب آلاف الأسر المتضررة من الجائحة، والجاليات المقيمة على أرض الدولة، إضافة إلى 150 ألف شخص يستفيدون من وجبات كسر الصيام التي سيتم توزيعها في 26 موقعاً في ابوظبي، و20 موقعا في منطقة الظفرة، و19 في العين، و47 موقعا في الإمارات الشمالية، هذا بجانب 14 ألفاً و666 يستفيدون من برنامج توزيع كسوة العيد.وحول برامج الهيئة الرمضانية خارج الدولة تحدث، فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن 406 آلاف و625 شخصا في عشرات الدول يستفيدون من برنامج إفطار الصائم، و146 ألفا و602 فرد من زكاة الفطر، و18 ألفا و85 شخصا من كسوة العيد.

كما تحدث في المؤتمر الصحفي حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وتنمية الموارد في الهلال الأحمر عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعاليات حملة رمضان، واستقطاب دعم الخيرين والمانحين والمتبرعين لبرامج رمضان، مشيراً إلى أن الهيئة أكملت ترتيباتها لاستقبال التبرعات للحملة عبر 170 موقعا على مستوى الدولة، إلى جانب التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف الذكي والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الالكترونية.وقال الجنيبي «إننا إذ نعد العدة لاستقبال أفضل الشهور فإننا نتوخى تعزيز روح التضامن الإنساني، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في برامجنا المنتشرة داخل الدولة وفي عشرات الدول حول العالم، حيث يستفيد حوالي 1,7 مليون شخص داخل الدولة وخارجها من برامج رمضان، التي تتضمن إفطار الصائم والمير الرمضاني وزكاة الفطر وكسوة العيد».

وقال أحمد سالم الراشدي الرئيس الإقليمي للتمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي: «إنّ المشاركة في تجديد رعاية ودعم مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان لهذا العام هي فرصة ممتازة لمصرف ابوظبي الإسلامي للعب دور فعال في دعم مسيرة العطاء في الدولة تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة لإرساء مفاهيم الخير، علاوة على المساهمة في بث روح التعاون والمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع، وندعو جميع المؤسسات وحتى الأفراد بالمضي قدماً في تبني مسيرة العطاء هذه والمساهمة في دعم الحملات الخيرية المشابهة».

من جانبها قالت شيماء الزرعوني مستشارة المسؤولية المجتمعية في وحدة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية لمجموعة أدنوك: «تحرص شركة أدنوك على المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تحقق آثاراً إيجابية على المجتمع والبيئة على كافة المستويات، وسنواصل المسيرة على خطى المغفور له الشيخ زايد من خلال مبادراتنا الاجتماعية المؤسسية المسؤولة وسنستمر في العطاء في سبيل المجتمع وازدهاره».