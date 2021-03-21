تجنبا للملاحقة الأمنية.. تحذير عاجل من الخارجية للمصريين الراغبين في السفر لأمريكا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أهابت وزارة الخارجية المصرية، بالراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية عدم اللجوء إلى طرق الهجرة غير المشروعة عبر دولة المكسيك أو دول أمريكا الوسطى، وذلك نظراً للمخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة ذلك، وما قد يؤدي إليه ذلك من ملاحقة السلطات الأمنية للمواطنين المصريين وإلقاء القبض عليهم.

وقالت الخارجية في بيان، الأحد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المصريين المتواجدين بالخارج، ومن بين ذلك توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى دول العالم المختلفة