تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على البحر.



حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط مساءً .. ويحدث المد الأول عند الساعة والمد الثاني عند 06:20 ..والجزر الأول عند الساعة 13:51 والجزر الثاني عند الساعة.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط مساءً .. ويحدث المد الأول عند 18:01 والمد الثاني عند الساعة 02:40 .. والجزر الاول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:50 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 80 30

دبي 32 22 75 20

الشارقة 31 20 80 20

عجمان 30 22 75 20

أم القيوين 30 22 70 20

رأس الخيمة 31 21 70 25

الفجيرة 36 24 70 10

العين 33 19 85 20

ليوا 33 18 75 15

الرويس 28 22 70 35

السلع 29 21 75 30

دلما 37 22 70 35

طنب الكبرى 30 22 80 35

طنب الصغرى 30 22 80 35

أبو موسى 30 22 80 35 .