شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يبحث تصاعد أعمال العنف مع بالرئيس الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلن القصر الرئاسي بأفغانستان في بيان أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التقى بالرئيس أشرف غني خلال زيارته كابول اليوم الأحد مشيرا إلى أنهما بحثا عملية السلام والمخاوف المتعلقة بتصاعد أعمال العنف.

ويقوم أوستن بزيارة لم يعلن عنها سلفا إلى العاصمة الأفغانية بعد زيارته الهند قبل أيام.

تأتي الزيارة في وقت حاسم لعملية السلام الأفغانية إذ تراجع حاليا إدارة الرئيس جو بايدن خطتها تجاه أفغانستان قبل الموعد النهائي لسحب قواتها في مايو أيار الذي اتفقت عليه الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب مع حركة طالبان.