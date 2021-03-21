ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ناحية النيل في الحلة دون اصابات تذكر".

يشار إلى أن عبوة ناسفة كانت قد انفجرت صباح اليوم، على رتل دعم لوجستي للتحالف في محافظة بابل أيضاً.

