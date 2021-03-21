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ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ناحية النيل في الحلة دون اصابات تذكر".

يشار إلى أن عبوة ناسفة كانت قد انفجرت صباح اليوم، على رتل دعم لوجستي للتحالف في محافظة بابل أيضاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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