المرشد الإيراني يوجه رسالة إلى إدارة بايدن

وقال خامنئي، في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة حلول العام الفارسي الجديد، إن حملة الضغوط القصوى الأمريكية تهدف لجر إيران إلى طاولة التفاوض من موقع ضعف، مشددا: "على العدو أن يعلم أن هذه السياسة قد فشلت".وأشار خامنئي إلى أن على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، "أن تدرك أنها ستواجه الفشل إذا استمرت في اتباع سياسة الضغوط القصوى".

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "سياسات الولايات لمتحدة الخاصة بدعم السعودية في حرب اليمن وحماية إسرائيل في فلسطين خاطئة".

