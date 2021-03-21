انت الان تتابع خبر بالفيديو: يوتيوب تطلق خدمة جديدة للفيديو القصير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.
1- فيسبوك سيقوم بانشاء تطبيق انستغرام خاص للاطفال دون سن 13 عام.
3- تطبيق سيارات تسلا يزيل الثلج من سطح السيارة و انت في بيتك.
4- يوتيوب تطلق خدمة يوتيوب شورت التي تعتبر ردا على فيديوهات تيك توك القصيرة.
2- تويتر بدأت بتجربة تشغيل مقاطع اليوتيوب في داخل المنصة لهواتف الايفون.
3- تطبيق سيارات تسلا يزيل الثلج من سطح السيارة و انت في بيتك.
4- يوتيوب تطلق خدمة يوتيوب شورت التي تعتبر ردا على فيديوهات تيك توك القصيرة.
5- الهند تطلب من المحكمة منع تطبيق واتساب من مشاركة البيانات مع فيسبوك.
6- تويتر ستضيف ميزة التراجع عن التغريدة لمن يدفعون اموال نظير ذلك.
7- تيليجرام تضيف المحادثات الصوتية للقنوات و تتيح للمستخدمين تسجيلها و نشرها لاحقا.