اخبار العالم

بالفيديو: يوتيوب تطلق خدمة جديدة للفيديو القصير

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالفيديو: يوتيوب تطلق خدمة جديدة للفيديو القصير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.
1- فيسبوك سيقوم بانشاء تطبيق انستغرام خاص للاطفال دون سن 13 عام.

2- تويتر بدأت بتجربة تشغيل مقاطع اليوتيوب في داخل المنصة لهواتف الايفون.

3- تطبيق سيارات تسلا يزيل الثلج من سطح السيارة و انت في بيتك.


4- يوتيوب تطلق خدمة يوتيوب شورت التي تعتبر ردا على فيديوهات تيك توك القصيرة.

5- الهند تطلب من المحكمة منع تطبيق واتساب من مشاركة البيانات مع فيسبوك.

6- تويتر ستضيف ميزة التراجع عن التغريدة لمن يدفعون اموال نظير ذلك.

7- تيليجرام تضيف المحادثات الصوتية للقنوات و تتيح للمستخدمين تسجيلها و نشرها لاحقا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا