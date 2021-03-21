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ذكرى حادثة العبارة في مدينة الموصل... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1918 - وقف الهجوم الألماني بقيادة الجنرال إريك لودندورف في منطقة السوم في فرنسا.

1935 - الشاه رضا بهلوي يصدر قرارًا يقضي بتحويل اسم "دولة فارس" إلى إيران.

1961 - فرنسا والولايات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.


1975 - إلغاء منصب الإمبراطور في إثيوبيا، والإعلان عن قيام الجمهورية.

2012 - انقلاب عسكري في مالي يطيح بنظام الرئيس حامادو توماني توري.

2017 - الرياضياتي الفرنسي إيف ماير يحصل على جائزة أبيل لمساهماته الحاسمة في تطوير نظرية المويجات.

2019 - مصرع ما يزيد عن 90 شخصًا، إثر غرق عبَّارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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