ملفات عاجلة.. الدبيبة يحدد أولويات عمل حكومة ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، عدة ملفات عاجلة لحل أزمات الليبيين المعيشية والخدمية.

وتعد أزمات الكهرباء والتعليم والصحة في ليبيا، إحدى المهام العاجلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبية، والتي يطالب بحلها الشعب اللليبي منذ سنوات وبشكل عاجل دون تحرك من حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج.

وشدد الدبيبة، خلال لقائه المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، على ضرورة مشاركة الشركات الأجنبية والمستثمرة في قطاع النفط في ليبيا، بتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.



وناقش اجتماع الدبيبية مع ديسكالزي، التعاون في مجال الطاقة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع ركز على نشاطات شركة إيني في ليبيا، بالإضافة إلى سبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة أن تقوم شركة إيني بالاستثمار وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.

ومن جانبه أبدى "كلاوديو" التزام الشركة الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، وتقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون.

والإثنين الماضي، أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة.

كما أدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي اليمين الدستورية، في اليوم نفسه، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

وسمت لجنة الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الماضي، السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة) لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.