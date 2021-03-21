التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية بجبهة مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي تتبع مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة مأرب اليمنية.

وتمارس مليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب انتهاكات عدة، حيث استهدفت المليشيا المدعومة من إيران مدينة مأرب وأحياءها السكنية بالصواريخ الباليستية.



وشن الحوثيون، الجمعة الماضي، هجوما عنيفا للسيطرة على بلدة الكسارة غربي مأرب ومديرية مدغل شمال المحافظة، وأسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 100 قتيل بصفوف المليشيا الانقلابية.

من جانبه قال محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت الأحياء الآهلة بالسكان بأكثر من 27 صاروخا باليستيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط.

وتأوي مأرب نحو 2 مليون و231 ألف نازح يستوطنون 139 مخيما في بلدات المحافظة بنسبة 60٪ من إجمالي عدد المشردين في الداخل اليمني.

