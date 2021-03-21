الإمارات والسعودية توسعان نطاق حملة التطعيم من فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السعودية والإمارات اليوم الأحد توسيع نطاق حملتهما للتطعيم من كوفيد-19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر في وقت تسارع فيه دول منطقة الخليج العربية للسيطرة على تفشي المرض.



وقالت الرياض إن وزارة الصحة ستبدأ في تطعيم السكان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بلقاح فايزر ومن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر من المواطنين والمقيمين بلقاح أسترا زينيكا.

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان مجلس الوزراء السعودي قال أمس السبت إن نحو ثلاثة ملايين جرعة لقاح وُزعت على 500 مركز للتطعيم.

أما الإمارات، مركز التجارة والسياحة في المنطقة وأحد مراكز السفر العالمية، فأسرعت من وتيرة طرح اللقاحات لإبقاء اقتصادها مفتوحا. وهي في المرتبة الثانية عالميا بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن وزارة الصحة في الإمارات حثت جميع المواطنين والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر على التسجيل اعتبارا من اليوم الأحد للتطعيم من فيروس كورونا. وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي بعد تطعيم 73 في المئة من الإماراتيين والمقيمين والمصابين بأمراض مزمنة.

وتوفر الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات بالمجان.

وكانت الإصابات اليومية بكورونا في الإمارات ارتفعت إلى نحو أربعة آلاف في أواخر يناير كانون الثاني من قرابة 600 في سبتمبر أيلول بعدما فحت دبي أبوابها على مصراعيها للزوار خلال ذروة موسمها السياحي في الشتاء.

وتراجع ذلك المعدل مع تشديد السلطات القيود في الأماكن العامة لكن لم تصل بالإجراءات الاحترازية إلى حد العزل العام. وخففت بعض القيود منذ ذلك الحين وإن كان وضع الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي لا يزال إلزاميا.

وكانت الإمارات، التي لا تقدم تفصيلا بإصابات أي من إماراتها السبع أو وفياتها، قد سجلت أمس السبت 2013 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع مجمل الإصابات لديها إلى 438638 والوفيات إلى 1433.