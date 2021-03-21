الإمارات: 5 وفيات و1717 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الامارات اليوم الأحد تسجيل خمس حالات وفاة إضافة إلى 1717 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1438 حالة وفاة و440355 إصابة بالفيروس ذاته.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1960 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة من الفيروس 422696 حالة.

وأوضح أن عدد الاصابات جاء خلال إجراء أكثر من 237 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي مبينا أن حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.