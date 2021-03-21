شكرا لقرائتكم خبر عن هل مصر على أعتاب الموجة الثالثة لـ «كورونا»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لانتشار فايروس كورونا. وقال إن البلاد تجاوزت المرحلتين الأولى والثانية من الوباء وعلى أعتاب المرحلة الثالثة. ودعا السيسي خلال احتفالية عيد الأم اليوم (الأحد)، إلى اتخاذ عدة قرارات لصالح المرأة المصرية. وطالب السيسي مجلس النواب بسرعة إصدار مشروع قانون زواج الأطفال، على أن ينص صراحة على تحديد سن الزواج، ومنع الزواج المبكر.

وطالب بتنفيذ وتطبيق أكبر قدر من الأمان للمرأة في المواصلات العامة، وتوجيه البنك المركزي باتخاذ إجراءات تنص صراحة على منع التمييز القائم ضدها في الحصول على التمويل والقروض، فضلا عن توجيه الجهات المسؤولة لتنفيذ مشروعات برامج المرأة الريفية ودراسة الحد من ظاهرة الغارمات. وكلف وزارة التخطيط بمتابعة وضع المرأة في مراكز صنع القرار.

ووصف السيسي المرأة المصرية بأنها ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية، وهي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.