شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و3 جرحى في انفجار جنوب إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل شخص وأصيب 3 آخرون في انفجار بمحافظة سستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم (الأحد). ووصفت قناة «العالم» الرسمية نقلا عن الحرس، التفجير بأنه «إرهابي»، إلا أنه لم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم.

وتعتبر محافظة سستان وبلوشستان طريقا قديما لتهريب المخدرات والوقود وكان مسرحا للاشتباكات بين الحين والآخر بين القوات الحكومية الإيرانية وجماعات مسلحة متنوعة. والمحافظة، المتاخمة لباكستان وأفغانستان، هي المكان الذي تنشط فيه جماعة انفصالية سنية تابعة لتنظيم القاعدة وتعرف باسم «جيش العدل».

وبعد أن أطلق حراس على الحدود الإيرانية النار وقتلوا العديد من تجار الوقود الشهر الماضي، اجتاحت الاضطرابات المحافظة. واقتحم المتظاهرون بأسلحة خفيفة مراكز الشرطة والمباني الحكومية، ما دفع الحكومة إلى القيام بحملة قمع في المنطقة التي تعد واحدة من أقل مناطق البلاد تطورا وأفقرها. واندلعت احتجاجات واسعة في الإقليم بعد مقتل نحو 10 أشخاص بنيران الحرس الثوري.

وتخشى السلطات الإيرانية من تمدد الاحتجاجات في المنطقة في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي بالنسبة للآلاف من سكان الإقليم.