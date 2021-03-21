مسيرة تونسية تطالب بإسقاط البرلمان الإخواني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة تونس أمس في مسيرة تطالب بحل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخواني برئاسة راشد الغنوشي.

وطالبت المسيرة بوضوح بحل أعلى سلطة في البلاد ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس منذ صدور دستور 2014، وهو نظام برلماني معدل، ورفع المحتجون، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان، ورددوا «حل البرلمان» و»الشعب يريد حل البرلمان».

وترددت مثل هذه الدعوات سابقا وبشكل عرضي بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، ولكن هذه الدعوات خرجت إلى العلن وبشكل منظم وعبر لافتات صريحة.

ويطغى التوتر على علاقة الرئيس سعيد بالبرلمان والأحزاب الرئيسة الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية برئاسة هشام المشيشي، وهي حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس الليبرالي وائتلاف الكرامة، المحسوب على اليمين الديني.

وقال الداعية محمد الهنتاتي المشارك بالمسيرة، في كلمة وسط المحتجين «البرلمان فاسد ونوابه فاسدون، ونظام سياسي برلماني فاسد، لا يصلح في تونس نظام برلماني نريد لتونس نظاما رئاسيا»، وتابع «نطالب الشعب بأن يعبد الطريق للرئيس قيس سعيد».

وانتخب الرئيس من الشعب بصفة مباشرة ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة، ولمح سعيد في حملته الانتخابية للرئاسة في 2019 وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي، بينما يدعو رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الانتقال لنظام برلماني خالص.

وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية بسبب امتناع الرئيس قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي بعد نيلهم ثقة البرلمان منذ يوم 26 يناير الماضي، بسبب تحفظه على بعض الوزراء المقترحين وتعارض التعديل مع فصول في الدستور حسب رأيه.