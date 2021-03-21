الحوثي يهدد بإعدام الصحفيين المختطفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رابطة أمهات المختطفين في اليمن أن ميليشيات الحوثي هددت أربعة صحفيين مختطفين في سجونها، بتنفيذ حكم الإعدام الصادر من محكمة حوثية بحقهم إذا لم يتم تبادلهم من قبل الحكومة الشرعية بأسرى حرب.

وأضافت الرابطة في بيان «إن الصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، والحارث حميد تعرضوا للتهديد من قبل الحوثيين بتنفيذ حكم الإعدام عليهم في حال لم يتم التبادل بهم من قبل الحكومة الشرعية، وفقا لتأكيد محاميهم عبدالمجيد صبرة».

وكانت محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي أصدرت في أبريل 2020، حكما بإعدام الصحفيين الأربعة، بعد أن قضوا في سجون الميليشيات خمس سنوات منذ اختطافهم في يونيو 2015 من وسط العاصمة صنعاء.

وجددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها بإسقاط حكم الإعدام بحق الصحفيين المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد وشرط، ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن للضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين، وأكدت رفضها استخدام المدنيين المختطفين بينهم الصحفيون رهائن يتم المساومة على حريتهم والمقايضة بها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».

ميدانيا شنت قوات الجيش الوطني أمس هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الحوثية في جنوب محافظة تعز، وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات الحكومية سيطرت على تلة العصيد وقرية الكريفة وقرية حفر وقرية الفراوش في جبهة الكريفة شرق جبل صبر، بعد أن شنت هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات في جبهة الشقب شرقي صبر الموادم، جنوب تعز.

إلى ذلك أفشلت قوات الجيش اليمني هجمات شنتها الميليشيات في جبهتي هيلان والكسارة، وأسفرت المواجهات عن مصرع أكثر من 83 حوثيا، إلى جانب عشرات الجرحى، ولازالت كثير من جثث الميليشيات متناثرة في الجبال والشعاب.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش والمقاومة بإسناد مقاتلات التحالف العربي كسرت محاولات الميليشيات الحوثي التقدم باتجاه هيلان والكسارة غرب مأرب، وأن طيران تحالف دعم الشرعية، شن عدة غارات، دمرت خلالها خمس عربات عسكرية أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيات غرب هيلان ومصرع كل من عليها.

كما شن غارات أخرى في جبهة الكسارة أسفرت عن تدمير ثلاث عربات عسكرية وعربتين Bmp ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأضاف المركز، أن مدفعية القوات الحكومية تمكنت من تدمير آليات وأطقم تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما استعاد أبطال الجيش أطقم وآليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، وكسر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية، على مواقع عسكرية شرق محزام ماس، بمديرية مدغل، شمالي محافظة مأرب.

من جهته أكد وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي أن ميليشيات الحوثي بقيادة سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو كانوا يعدون لإسقاط مأرب بكل إمكاناتهم وقواتهم التي نهبوها من ممتلكات الدولة اليمنية، إضافة إلى ما وفره الإيرانيون من دعم، كما حشد الحوثي أعدادا كبيرة جدا واستغل جهل الناس وفقرهم لكنهم فشلوا فشلا ذريعا، ودفنتهم مأرب في أرضها.

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