فلسطين تفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، بعد توقف إجراء الانتخابات الفلسطينية منذ 2006 بسبب الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها بدأت استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداء من صباح أمس، وحتى مساء الأربعاء 3/31 /2021، وتشمل أيام العطل الرسمية.

وأوضحت أن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناء عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسميا بذلك.

ويترقب الفلسطينيون إجراء أول انتخابات في فلسطين منذ 15 عاما، بعد تعطل الحياة الديمقراطية بسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وسيطرة الأخيرة على قطاع غزة.