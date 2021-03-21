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410 ملايين جرعة لقاح في العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن إعطاء 410.7 ملايين جرعة من لقاح مضاد لمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس على مستوى العالم حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 10.8 ملايين جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 122.3 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.7 ملايين في العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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