410 ملايين جرعة لقاح في العالم

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وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 10.8 ملايين جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 122.3 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.7 ملايين في العالم.
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