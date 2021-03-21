410 ملايين جرعة لقاح في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن إعطاء 410.7 ملايين جرعة من لقاح مضاد لمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس على مستوى العالم حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 10.8 ملايين جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 122.3 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.7 ملايين في العالم.