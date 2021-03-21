شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف مرتزق سوري يستعدون للعودة من ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أوامر صدرت للمقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية والذين يصل عددهم إلى 18 ألفا، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرا لعودتهم إلى سوريا.

وجاءت الأوامر من قبل الجانب التركي الذي أرسل المرتزقة إلى ليبيا للقتال هناك.

ومن المرتقب بدء عودة هؤلاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا في وقت تحاول أنقرة تخفيف حدة التوترات مع بعض الدول العربية، كان آخرها تقييد القنوات المعادية لمصر.

ورغم أن المجتمع الدولي طالب أنقرة مرارا بسحب مرتزقتها من ليبيا، إلا أن تركيا لم تفعل وتجاهلت كل الدعوات.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد قبل أيام أن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع كل دول جوارها، بما في ذلك مصر، التي طالما اعتبرت ليبيا عمقا استراتيجيا لها بسبب الحدود الطويلة المشتركة.

وقالت قناة (العربية) إن السلطات التركية أصدرت توجيهات قبل ساعات، بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي «وطن، والشرق، ومكملين»، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات.

ووفقا للإحصاءات، فإن 6750 مرتزقا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة موجودون على الأراضي الليبية، وانتهت مهلة حددتها توافقات ليبية ليبية لسحب جميع المرتزقة الأجانب، كما أن نحو 18 ألف مرتزق سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، ذهبوا لليبيا بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم 10,750 إلى سوريا.