شكرا لقرائتكم الأردن: الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن ليس فيها أي انتقاص من السيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية لا تمس بأي شكل من الأشكال كرامة وسيادة الأردن.

البرلمان الأردني

وأشار الصفدي خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الاتفاقية لا تخول الولايات المتحدة الأميركية بالقيام بأي أعمال قتالية على الأراضي الأردنية، كما أن الاتفاق العسكري بين الأردن وأميركا منذ سنوات.

وأبدى بعض النواب في البرلمان الأردني رفضهم للاتفاقية، حيث قال النائب صالح العرموطي ردا على توضيح وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بالقول إن الوزير يبدو أنه لم يقرأ الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار العرموطي إلى أن على الحكومة التي مررت الاتفاقية الاستقالة، ويجب أن يأخذ مجلس النواب دوره الدستوري أمام هذه الاتفاقية.