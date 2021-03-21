شكرا لقرائتكم خبر عن الكُرد حول العالم يوقدون شعلة "نوروز" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

يحتفل الكُرد حول العالم بعيد "نوروز" في يوم 21 آذار/مارس من كل عام، وهو العيد القومي لدى هذا الشعب، ويرمز للحرية وإنهاء الظلم، كما يعتبر بداية فصل الربيع وفق التقويم الكردي.

كلمة "نوروز" باللغة الكردية تعني "اليوم الجديد"، وفي هذه المناسبة يُطلق الكرد العنان للأناشيد والطقوس الشعبية الكردية، من بينها إيقاد "شعلة نوروز"، وارتداء الأزياء الفلكلورية الكردية، وترديد الأغاني القومية وعقد حلقات الدبكة الكردية.

ويعد نوروز من أقدم الأعياد القومية التي يحتفل بها الشعب الكوردي في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في سوريا، العراق، تركيا وإيران، ويصادف في 21 من شهر آذار من كل عام، كما تحتفل به شعوب أخرى، وإن بطريقة مختلفة، مثل الفرس، الآذريين، البشتون وغيرهم.

وتجمع عدد أقل من الناس هذا العام في مختلف الدول التي يحتفل فيها الكرد بهذه المناسبة، مقارنةً بالأعوام السابقة، وذلك بسبب إجراءات العزل العام التي تتخذها معظم دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.