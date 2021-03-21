شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن في أفغانستان لبحث سيناريوهات سحب القوات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في زيارة مفاجئة الأحد، إلى أفغانستان بالتزامن مع دراسة الولايات المتحدة سيناريوهات عدة لسحب قواتها من هذا البلد.

وذكر راديو وتلفزيون أفغانستان المملوك للدولة ومحطة «طلوع» التلفزيونية، أن أوستن وصل إلى كابول قادماً من الهند، في وقت يرجح الخبراء أن يكون موضوع الانسحاب الأمريكي في صدارة المباحثات مع المسؤولين الأفغان.

وقالت مصادر أفغانية إن الوزير الأمريكي التقى بالرئيس الأفغاني أشرف غني في القصر الرئاسي، حيث ناقشا القضايا المتعلقة بمستقبل القوات الأمريكية في أفغانستان والتعاون الأمني بين البلدين. وهذه أول زيارة للوزير الأمريكي إلى أفغانستان منذ تعيينه بهذا المنصب.

وأجرى أوستن، خلال الأيام الماضية، جولة آسيوية شملت الهند واليابان وكوريا الجنوبية. كما دعا في 19 فبراير الماضي إلى خفض فوري للعنف في أفغانستان، قائلاً إنه «لا قرار إلى الآن حول مستقبل القوات الأمريكية هناك، ولكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب».

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» الإخبارية، إنه سيكون من «الصعب» على الولايات المتحدة الوفاء بالموعد النهائي في الأول من مايو لسحب قواتها من أفغانستان، لكنه قال إنه إذا تم تمديد الموعد النهائي، المنصوص عليه في اتفاق بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحركة «طالبان»، فلن يكون «أطول بكثير».

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً يقتضي بسحب القوات الأجنبية من البلاد خلال 14 شهراً، مقابل التزام الحركة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لهجمات تستهدف الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، وبدء حوار بين الحركة والحكومة الأفغانية.