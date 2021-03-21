شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدرس إجراءات للقادمين من الخارج لمحاصرة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

تدرس ألمانيا إخضاع جميع العائدين من الخارج لحجر صحي واختبارات كوفيد-19 بعد أن قفز معدل إصابة الألمان بفيروس كورونا فوق المستوى الذي ترى عنده السلطات أن المستشفيات باتت تعمل فوق طاقتها.

ويأتي أحدث مقترحات الحد من تفشي الفيروس ضمن مسودة خطة لمواجهة الجائحة ستبحثها المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الاثنين.

وفي اجتماعهم السابق هذا الشهر، اتفق الزعماء على فتح المتاجر بحذر على الرغم من اعتراضات ميركل التي حذرت من أن السلالات الأشد عدوى ستجعل من الصعب السيطرة على الجائحة.

وجاء في مسودة الخطة: «بوسعنا أن نتوقع أن من يقضون العطلات من دول عدة سيلتقون في مقاصد محببة، ما يفتح المجال أمام انتشار سلالات كوفيد-19 بسهولة».

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الحالات لكل مئة ألف من السكان خلال أسبوع بلغ 103.9 الأحد، أي أكثر من المئة حالة التي لا تتمكن عندها وحدات الرعاية المركزة من النهوض بأعبائها.

وأوضحت البيانات ذاتها ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و659516 حالة بعد تسجيل 13733 إصابة، كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74664 وفاة بعد تسجيل 99 حالة جديدة.