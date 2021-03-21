شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: خطة بريطانيا لزيادة ترسانتها النووية «غير قانونية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

اتهم السفير الروسي في بريطانيا الحكومة هناك «بمخالفة تعهداتها بموجب معاهدة دولية من خلال خطة لزيادة ترسانة البلاد النووية»، وقال إن العلاقات السياسية بين موسكو ولندن «منتهية تقريباً».

وقالت بريطانيا في مراجعة للسياسة الخارجية وسياسات الدفاع نشرت، الثلاثاء وصدق عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنها تحتاج لزيادة ترسانتها النووية لمواجهة تهديدات أمنية عالمية آخذة في التطور.

وأضافت بريطانيا في المراجعة أنها ستزيد الحد الأقصى لمخزونها من الرؤوس النووية إلى 260 من 180، وصنف التقرير نفسه روسيا على أنها «أشد خطراً لأمننا» في منطقة أوروبا والأطلسي.

وفي ذلك الوقت قال الكرملين إنه «يأسف للقرار النووي البريطاني»، ووصفه بأنه «سيضر بالاستقرار الدولي»، في حين وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بأنها «ضربة قوية للحد من انتشار الأسلحة عالمياً».

وذهب السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين، إلى أبعد من ذلك في مقابلة من المقرر بثها في محطة (إل.بي.سي) الإذاعية الأحد، قائلاً إن الخطة تبدو «غير قانونية».

ووفقاً لمقتطفات من المقابلة على موقع المحطة، قال كيلين: «تزيدون من عدد الرؤوس الحربية بنسبة 40 في المئة. هذا انتهاك لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة والعديد من الاتفاقات الأخرى التي تقول إن المسموح فحسب هو خفض أو تقليص عدد الرؤوس النووية».

ودخلت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 1970، وبريطانيا من الدول التي صدقت عليها، وقالت الحكومة البريطانية إن خططها «لا تنتهك المعاهدة».

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيلين قوله إن العلاقات السياسية بين لندن وموسكو «منتهية تقريباً»، وتصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب عدد من الأحداث، مثل سجن روسيا للمعارض السياسي أليكسي نافالني، وتسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته في 2018.

وأضافت الوكالات أن كيلين قال إن ما بقي بين البلدين هو العلاقات الثقافية والاقتصادية فحسب، ونقلت محطة «إل.بي.سي» الإذاعية عنه قوله إن المرة الأخيرة التي تحدث فيها إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2019.