شكرا لقرائتكم خبر عن تبعات «بريكست» تتفاقم على إيرلندا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قالت مايريد مكجينيس، وهي مفوضة في الاتحاد الأوروبي، الأحد، إن إيرلندا الشمالية تواجه صعوبات في التعامل مع تبعات خروج بريطانيا من التكتل، وإن على بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقليل حدة التوتر وإيجاد حلول كشريكين متكافئين.

وتصاعد التوتر السياسي في إيرلندا الشمالية إثر استياء القوميين الموالين لبريطانيا من القيود الجديدة على التجارة مع باقي المملكة المتحدة، والتي تزايدت منذ دخول البريكست حيز التنفيذ بالكامل اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني.

وأضافت مكجينيس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «نحن في موقف صعب، لكننا شريكان متساويان وسيكون علينا أن نجلس ونخفض التوتر، ونجد حلولاً لأن الأعمال لا تعترف بالحدود. أصحاب الأعمال في إيرلندا الشمالية يريدون التوصل إلى حل».