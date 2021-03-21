شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: أمي الغالية وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، والدة سموه، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجميع الأمهات في الدولة بمناسبة عيد الأم.

وكتب سموه في حسابه على «تويتر»: «أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها. تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم في يوم الأم وفي كل يوم. أدام الله عليكن الصحة والسعادة».