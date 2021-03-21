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دبا الحصن يشكو الحكمين خلفان وفيروز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

تقدّم نادي دبا الحصن بشكوى للجنة الانضباط، محتجاً على القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراته مع العروبة في الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والتي انتهت للعروبة 4-3.

وطالب دبا الحصن بإبعاد الحكمين أحمد سالم خلفان حكم الساحة، وخميس فيروز المساعد الأول عن إدارة أي مباراة للفريق، وقال النادي الذي دعم شكواه بفيديو للحالات التحكيمية أنه تعرض لظلم واضح ،مشيراً إلى عدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين للفريق، وشك في صحة طرد ثلاثة من لاعبيه.

وقال محمد سرور مشرف فريق الحصن أن ما حدث ظلم لا يمكن السكوت عليه ،وذكر أن الشكوى الغرض منها رد الحق لفريقه وتأكيد رغبة النادي في عدم مشاهدة الحكمين أحمد سالم خلفان وخمسين فيروز في أي مباراة للفريق في أي منافسة مستقبلاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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