شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يشكو الحكمين خلفان وفيروز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

تقدّم نادي دبا الحصن بشكوى للجنة الانضباط، محتجاً على القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراته مع العروبة في الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والتي انتهت للعروبة 4-3.

وطالب دبا الحصن بإبعاد الحكمين أحمد سالم خلفان حكم الساحة، وخميس فيروز المساعد الأول عن إدارة أي مباراة للفريق، وقال النادي الذي دعم شكواه بفيديو للحالات التحكيمية أنه تعرض لظلم واضح ،مشيراً إلى عدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين للفريق، وشك في صحة طرد ثلاثة من لاعبيه.

وقال محمد سرور مشرف فريق الحصن أن ما حدث ظلم لا يمكن السكوت عليه ،وذكر أن الشكوى الغرض منها رد الحق لفريقه وتأكيد رغبة النادي في عدم مشاهدة الحكمين أحمد سالم خلفان وخمسين فيروز في أي مباراة للفريق في أي منافسة مستقبلاً.