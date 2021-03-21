شكرا لقرائتكم خبر عن أسعد ابنيها فمنحته كليتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ردّت أم كندية الجميل لرجل أسعد ابنيها بتحقيق حلميهما باحتراف رياضة الهوكي، أشهر وأقوى بطولات الجليد في العالم، والمشاركة في أقدم دوري احترافي، بمنحه كليتها.

وقوبل تفاني جراهام نيسبيت بتقدير استثنائي من بوني أورايلي، التي كان يؤمن بموهبتي ابنيها رايان وكال، وبذل قصارى جهده لمساعدتهما فتزلجا وتدربا تحت عينه، وقاد رايان قبل عدة أيام فريق سانت لويس بلوز للفوز بكأس ستانلي في دوري الهوكي الوطني.

وعلى مدار السنوات التي أدار فيها جراهام نيسبيت ساحة التزلج المحلية في حي سيفورث، بمدينة أونتاريو الكندية، كان يذهب إلى ما هو أبعد من واجبه، فيفتح حلبة التزلج مبكراً، ويبقى لوقت متأخر، وحتى خلال العواصف الثلجية، لضمان حصول ابني أورايلي وأطفال الحي على أكبر عدد ممكن من ساعات التدريب.

وفي 2003 شُخصت إصابة نيسبيت بحالة متقدمة من مرض يقلل قدرة الكلى على تصفية الدم ما أدى إلى تركه عمله وجعله يعاني حتى العام الماضي، وأصبحت عملية زرع الكلى الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة للرجل البالغ من العمر 65 عاماً.

وبعد علم أهالي الحي أن نيسبيت بحاجة إلى تبرع بالكلى، اصطفوا للاختبار لمعرفة ما إذا كانوا متطابقين معه، وكانت بوني أورايلي بينهم، وبمجرد أن علمت أنها متطابقة، استعدت لترتيبات العملية الجراحية.

وقال جو نجل نيسبيت نقلاً عن أورايلي في محادثة بينهما: قالت بعدما فعلته لرايان وكال، ومساعدتهما على تحقيق هدفهما المتمثل في احتراف لعب الهوكي، هذا أقل ما يمكننا أن أقدمه لك.

بام، زوجة نيسبيت، تأثرت بشدة بكرم أورايلي، وشكرتها على «فيسبوك» قائلة: «من عائلتنا إليك، شكراً على هدية العمر».

وقال جو نيسبيت: «الشيء الذي علمني إياه والدي دائماً هو أن أكون لطيفاً ومفيداً وسخياً للجميع، تلك الأعمال الجيدة تؤتي ثمارها، وهذا ما حصل مع أبي».