شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتهي من رقمنة المحميات الطبيعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، أنه تم الانتهاء من رقمنة المحميات الطبيعية، خاصة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، إذ لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، لأن كل إجراءات الزيارة تتم إلكترونياً.

وأشارت، عقب لقاء مع د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم فيه توقيع بروتوكول تعاون مشترك، إلى أن مشروع رقمنة المحميات أصبح يسهل على شركات السياحة والسائحين، إجراءات زيارة المحميات إلكترونياً، خاصة بعد الانتهاء من المنظومة المتكاملة للمشروع، وهى حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، منوهة بأن ذلك يسهل أيضاً على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.