شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة» تعرض 20 مسلسلاً خلال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، أن الشركة أنتجت 20 عملاً درامياً تعرض خلال رمضان، على القنوات الفضائية المختلفة. وأشار إلى أن المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أصدر توجيهات باختيار النصوص الملائمة للمتغيرات التي تمر بها المنطقة، وما يحدث في الوطن، وفي الوقت نفسه، تركز على التنمية والتطوير، مثل مسلسلات «الاختيار 2»، و«هجمة مرتدة»، و«القاهرة كابول»، فضلاً عن حرصه على التنوع في الشكل والمضمون، ومحاولة كسر القوالب الجامدة، بالعودة مرة أخرى إلى نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة.

ويكشف مسلسل «الاختيار 2» كواليس ما حدث في عام 2013، ودور الشرطة والجيش في الكشف والقضاء على المؤامرات التي كانت تحاك ضد مصر، وهو ما يحدث أيضاً من خلال مسلسل «القاهرة كابول» ومحاولة تجفيف منابع الإرهاب ومنعه من التأثير على مفاصل الدولة، كما يتناول مسلسل «هجمة مرتدة»، واحداً من أهم ملفات أجهزة المخابرات المصرية.

وأكد صالح أنه سيتم الكشف لأول مرة عن ملفات جديدة في الأعمال الدرامية الثلاثة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، التي مدت صناع الأعمال بكافة المعلومات والتفاصيل المطلوبة واللازمة في الأعمال الدرامية الثلاثة، للخروج بشكل يليق بالأحداث الحقيقية، خاصة أن الأعمال الثلاثة، تتناول وقائع حقيقية ثابتة.