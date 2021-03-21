شكرا لقرائتكم خبر عن «لعبة نيوتن» حصرياً على «دي إم سي» في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، برومو مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تشارك به منى زكي، ضمن موسم الدراما في رمضان، معلناً عرضه حصرياً على شبكة قنوات «دي إم سي».

المسلسل «كان يحمل عنوان «تقاطع طرق»، وتم تغييره إلى«لعبة نيوتن»، ليتناسب مع أحداث العمل، الذي يجمع بين دراما التشويق والإثارة والرومانسية والخيال العلمي، وتدور أحداثه حول زوجة تشك في تصرفات وسلوك زوجها، وحدوث أشياء غير طبيعية، فتنشأ بينهما العديد من الخلافات، فتقرر على إثرها إنهاء حياتها الزوجية والسفر للخارج، غير أن ذلك لم يكن نهاية للخلافات، بل بداية لمشاكل أكبر وأعمق.

يشارك منى زكي في بطولة المسلسل، الذي تعود به للدراما التلفزيونية بعد غياب أربع سنوات، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، الذي يتبقى له أسبوعان تقريباً وينتهي تماماً من التصوير، ليبدأ بعدها للتفرغ لعمل مونتاج بقية الحلقات.